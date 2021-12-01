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Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью "Кто из них крот?". ФОТО

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Сегодня несколько нардепов "Европейской Солидарности" пришли в ВР на выступление президента Владимира Зеленского в футболках с надписью "Кто из них крот?" Над этой надписью – фото Зеленского и главы ОПУ Андрея Ермака.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нашему корреспонденту удалось сфотографировать в такой футболке Нину Южанину. Впрочем, некоторые другие нардепы этой политсилы тоже были замечены в футболках с такими надписями.

Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 01
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 02
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 03
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 04
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 05
Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью Кто из них крот? 06

Также смотрите: Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж

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