Южанина пришла в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью "Кто из них крот?". ФОТО

Сегодня несколько нардепов "Европейской Солидарности" пришли в ВР на выступление президента Владимира Зеленского в футболках с надписью "Кто из них крот?" Над этой надписью – фото Зеленского и главы ОПУ Андрея Ермака.