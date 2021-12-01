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На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж

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Агент НАБУ Евгений Шевченко опубликовал фотографию перекрытия спецтранспортом и стражами порядка квартала вокруг Верховной Рады в связи с выступлением президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, это фото не времен Революции Достоинства – это сегодня. Именно так выглядит страх позорного президента перед народом Украины", – рассказал Шевченко.

На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 01

Также перекрытие кварталов вокруг Верховной Рады зафиксировал фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 02
На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 03
На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 04
На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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