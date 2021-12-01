В Кривом Роге модернизируют старую гимназию №95, - ОГА. ФОТОрепортаж

Криворожскую гимназию №95 отремонтируют и создадут современное образовательное пространство.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из важнейших реформ современной Украины – образовательная. Сейчас есть возможность превращать обычные школы в новые пространства, отвечающие требованиям времени. После завершения капремонта криворожская гимназия №95 станет интересна детям", - говорит заместитель главы областной администрации Ольга Горб.

В заведении будут яркие цвета, тематические кабинеты, STEM-лаборатории. Модернизация гимназии, выполняемая по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", также предполагает повышение энергоэффективности. В здании заменят все окна и инженерные сети, утеплят фасад.

Также модернизируют спортивный зал, пищеблок и столовую. Вокруг гимназии поставят ограждение для большей безопасности детей. А во дворе будет футбольное поле и мультифункциональная спортивная площадка для занятий воркаутом, игры в баскетбол и волейбол.

Напомним, вместе с инфраструктурной программой "Большая стройка" президент Владимир Зеленский запустил программу "Здоровая Украина". Среди прочего она предполагает новую концепцию уроков физкультуры, изменение системы школьного питания и популяризацию спортивных кружков и секций.

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