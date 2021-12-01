На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прес-сслужба ГСЧС.
"Сегодня, в 10 часов 20 минут, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Боровского, на территории предприятия (название и форма собственности устанавливаются) во время проведения работ с содержащей хлор емкостью (объем) 800 литров) произошла ее разгерметизация и утечка опасного вещества", - говорится в сообщении.
Спасатели подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями воды.
Химики – спасатели накладывали бантаж на разгерметизированную емкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.
"Работниками предприятия герметичность емкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена. Дезактивация места разлива производится путем разбавления водой", - рассказали в ГСЧС.
Также в ведомстве отметили, что на расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.