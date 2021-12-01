На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества. ФОТОрепортаж

Спасатели остановили утечку опасного химического вещества в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прес-сслужба ГСЧС.

"Сегодня, в 10 часов 20 минут, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Боровского, на территории предприятия (название и форма собственности устанавливаются) во время проведения работ с содержащей хлор емкостью (объем) 800 литров) произошла ее разгерметизация и утечка опасного вещества", - говорится в сообщении.

Спасатели подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями воды.

Химики – спасатели накладывали бантаж на разгерметизированную емкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.

"Работниками предприятия герметичность емкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена. Дезактивация места разлива производится путем разбавления водой", - рассказали в ГСЧС.

Также в ведомстве отметили, что на расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.

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Фото: ГСЧС