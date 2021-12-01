70 км трассы Чугуев - Меловое отремонтировали в Луганской области, - Служба автодорог. ФОТО

В Луганской области завершили ремонт двух больших участков трассы Н-26 Чугуев – Меловое общей протяженностью 70 км.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Луганской области на дороге Н-26 Чугуев – Меловое завершены масштабные работы по маршруту "Евсуг – Меловое", общая протяженность 70 километров. Работы проводились на двух участках: от Евсуга до Беловодска, от Беловодска до Мелового", - говорится в сообщении.

Качество работ, выполняемых по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", контролировали независимые эксперты из ООО "Эжис Украина" (Франция).

В ходе ремонта полностью заменили дорожную одежду, расчистили обочину, поставили новые барьеры и автобусные остановки.

Национальная трасса Н-26 имеет большое значение для транспортного сообщения области, поэтому ее ремонт – в приоритете. Ранее были отремонтированы 35 км от Старобельска до Евсуга и другие участки.

Также планируется отремонтировать мосты через реку Евсуг и Боровая.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Волыни недавно завершили ремонт 11 км трассы М-19.

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