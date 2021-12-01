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Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты "ЕС" и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 1 декабря, в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады парламентарии заслушали ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Послание президента Верховной Раде и работа парламента в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 01

Часть "слуг народа" надели футболки "За президента! Против олигархов".

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 02

Бывший спикер Дмитрий Разумков внимательно слушает Вадима Рабиновича (ОПЗЖ).

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 03

Разумков едва сдерживает смех.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 04

Рассказ Рабиновича таки рассмешил Разумкова.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 05

Улыбаются и нардепы "Голоса" Сергей Рахманин и Андрей Осадчук.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 06

Галина Третьякова ("СН") и Виталий Безгин ("СН").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 07

"Слуги народа" фотографируются с коллегой Василием Вирастюком ("СН").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 08

Между тем, Игорь Васильев ("СН") сообщает "слугам народа" во фракционном чате: "Путь свободен на парковку. ФОПы уже не те".

В настоящее время ФОПы пикетировали Совет с требованием сохранения "упрощенки".

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 09

Владимир Зеленский в Верховной Раде

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 10
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 11

Нардепы "ЕС" Владимир Вятрович и Николай Величкович держат плакаты с вопросом к президенту: "Почему президент осуществляет репрессии против журналистов и политиков?".

Некоторые нардепы "ЕС" пришли в Раду на выступление Зеленского в футболке с надписью "Кто из них крот?"


Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 12

"Почему Украина бьет рекорды по смертности от COVID-19?" - написано на плакате у Ростислава Павленко ("ЕС").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 13

Исключенная из фракции "Слуги народа" Людмила Буймистер принесла Зеленскому две папки материалов. По словам Буймистер, в этих папках законопроекты, аналитические записки и материалы по темам "Деолигархизация и конкуренция", "Реформа регуляторов", "Энергетика (интеграция с ЕС)", "Экология" и "Авторское право".

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 14

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 15

Пленарное заседание Верховной Рады 1 декабря.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 16

Парламент и гости почтили минутой молчания Героев, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 17

"Слуги народа" встали перед сектором "ЕС", чтобы Зеленский не видел плакаты с вопросами к нему.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 18

Также "слуги народы" закрыли Зеленскому и плакат ОПЗЖ.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 19

Президент Украины Владимир Зеленский.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 20

Послание Зеленского Раде.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 21

Анатолий Урбанский ("За майбутнє") внимательно слушает послание Зеленского.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 22

Зеленский продолжает свое выступление.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 23
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 24
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 25

За выступлением Зеленского также следят внефракционные Вадим Новинский, Андрей Аксенов и Муса Магомедов.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 26

Разумков пристальным взглядом наблюдает за Зеленским.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 27

Тем временем, Анатолию Бурмичу (ОПЗЖ) уже пришло сообщение от абонента "Соботюк Володя": "Толя, скажи Зе пусть сменит очки с розовых на обычные, человеческие"

27 ноября абоненты обсуждали, возможно, пресс-марафон Зеленского.

"Да, показал себя во всей красе. Все проблемы от него некомпетентного, самолюбимого, жадного, обозленного. Плохо кончит.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 28

"Они другими не будут. Это людям надо прочистить глазами уши. Отличать вранье от действительности", - отвечает на этот раз Бурмич.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 29

Вместе с нардепами в зале Рады Зеленского слушали и приглашенные гости.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 30

"Слуга народа" Максим Бужанский, предлагавший вчера взять деньги на аппарат судов по кино.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 31

Кира Рудик ("Голос") и Ярослав Железняк ("Голос").

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 32

Нардеп ОПЗЖ просматривает посты в Фейсбуке о послании Зеленского.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 33

Разумков и Рахманин переглядываются, слушая Зеленского.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 34

Тем временем "слуга народа" Сергей Литвиненко решил поинтересоваться новостями кинологии.


Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 35

Зеленский продолжает произносить свое послание.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 36
Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 37

Зеленский вручает государственные награды по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 38

Зеленский покидает заседание Рады.

Послание Зеленского, пристальный взгляд и смех Разумкова, плакаты ЕС и нелестное пророчество Бурмича: работа Рады 1 декабря 39

Фото: Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це схоже на страшний сон,та нажаль я не сплю...
  • Богдан Сварга
    Піду поблюю.
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