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Участники акции "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую. ФОТОрепортаж

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Сейчас митингующие направляются к Офису президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед участниками акции выступили глава партии "Голос" Кира Рудык, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"Мы требуем справедливого расследования дела вагнеровцев, мы требуем, чтобы виновные были наказаны", – заявила со сцены Рудык.

Глава партии "Демсокира" Юрий Гудыменко объявил, что "граждане Украины берут на себя ответственность за события в Украине" и озвучил требования Майдана:

  • отставка президента Владимира Зеленского;
  • полная перезагрузка власти и расследование ее преступлений, отставки Ермака, Демченко и других агентов влияния РФ;
  • перевыборы в Верховную Раду.

Участники акции встретили эти требования возгласами "Зелю геть".

Также оппозиционеры объявили о создании координационного совета.

"Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантической интеграции", - сказал представитель "Демократичної Сокири".

После выступления митингующие отправились к Офису президента.

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Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 01
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 02
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 03
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 04
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 05
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 06

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 07
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 08
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 09
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 10

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 11

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 12
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 13
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 14
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 15
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 16
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 17
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 18

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 19

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 20
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 21

После Банковой участники акции направились в сторону Верховной Рады.

Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 22
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 23
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 24
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 25
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 26
Участники акции ЗахисТИ Україну - зупини переворот выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую 27

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Зелі імпічмент.
    Він давно заробив.
  • Rhodesian
    Новый челендж, - "Выкинь Зелю на мороз!" С Богом!
  • Павло ШОвте
    Пані і панове виборці Зе!
    Погляньте в очі своїм дітям і онукам. А тепер усвідомте, що ви, так, саме ви вкрали у них щонайменше 5 років кращого життя. Ще раз - це щонайменше. Бо ще невідомо, скільки років тепер Україна відхаркуватиме цю ЗЕлену плісняву.
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