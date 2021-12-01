Участники акции "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед участниками акции выступили глава партии "Голос" Кира Рудык, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
"Мы требуем справедливого расследования дела вагнеровцев, мы требуем, чтобы виновные были наказаны", – заявила со сцены Рудык.
Глава партии "Демсокира" Юрий Гудыменко объявил, что "граждане Украины берут на себя ответственность за события в Украине" и озвучил требования Майдана:
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отставка президента Владимира Зеленского;
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полная перезагрузка власти и расследование ее преступлений, отставки Ермака, Демченко и других агентов влияния РФ;
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перевыборы в Верховную Раду.
Участники акции встретили эти требования возгласами "Зелю геть".
Также оппозиционеры объявили о создании координационного совета.
"Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантической интеграции", - сказал представитель "Демократичної Сокири".
После выступления митингующие отправились к Офису президента.
После Банковой участники акции направились в сторону Верховной Рады.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ