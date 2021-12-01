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Турчинов призвал демократические оппозиционные силы объединиться и создать общий штаб для легитимной смены власти. ФОТО

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Через три года Владимир Зеленский так и не понял, что в Кремле понимают только позицию силы - об этом на Майдане во время выступления на митинге заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов. Он также предупредил Зеленского, что "договорняк" с Путиным не пройдет, потому что украинцы этого не позволят, ведь именно это измена и государственный переворот.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы на передовой сегодня обеспечивают безопасность государства. Настоящие патриоты сегодня являются тем щитом, который не переступит Путин. Это никак не может понять Зеленский", - отметил Турчинов.

Он отметил, что нынешняя власть коррумпирована и бездарна.

"Никогда в парламенте не было столько грязного черного "бабла", как сейчас. Монобольшинство голосует за "бабло" и принимает законы, которые не дают нормально жить украинцам", – сказал он, напомнив, что вчера был принят "ресурсный" закон, по которому в условиях ковида, экономического кризиса, который сами они создают, будут повышены налоги для украинцев.

Турчинов призвал демократические оппозиционные силы объединиться и создать общий штаб для легитимной смены власти 01

"Украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, не голосовали за ложь. За измену украинцы не голосовали, которую Зеленский хочет продвинуть переговорами с Путиным. Именно это измена, это унижение", - сказал Турчинов.

"Именно поэтому, – по его мнению, – нужно определиться, что делать с этой властью. Необходима полная ее перезагрузка, и начать нужно с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной Рады. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, украинскими законами и правом".

По словам руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности", для того чтобы навести порядок в родной стране и защитить ее, необходимо главное - единение нации. "Начать путь к этому единению мы должны, продемонстрировав единство оппозиционных демократических патриотических сил. Настало время создания координационного совета объединенной оппозиции", - подчеркнул Александр Турчинов.

Турчинов призвал демократические оппозиционные силы объединиться и создать общий штаб для легитимной смены власти 02

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Топ комментарии

  • Bird Jackdaw
    Пастор це вам не бубочка
  • ruda
    Пастору респект,осла на помойку
  • 18c49ed2
    Ну да, зато бубочка так бился, так бился за Крым. Аки лев. Что аж забежал от повесток в Москву и там штаны пред ****** спустил. Да зелебобик?
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