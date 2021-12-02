Автомобиль сбил двух женщин на переходе под Харьковом: одна погибла, другая в больнице. ФОТО

Женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Люботине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя гражданка погибла на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причину ДТП.

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