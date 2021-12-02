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Автомобиль сбил двух женщин на переходе под Харьковом: одна погибла, другая в больнице. ФОТО

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Женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Люботине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя гражданка погибла на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причину ДТП.

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Автомобиль сбил двух женщин на переходе под Харьковом: одна погибла, другая в больнице 01

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  • Палєо Мустьє
    декілька разів стикався на дорозі з оленями на номерах серії АХ - люті відморозки. справа не у місті, а у його мешканцях.
  • Andriy
    там стільки вати, що і не дивно. а у вати ніякої культури, в тому числі і водіння
  • Руслан Кравченко d7dac6db
    Більших дибілів, ніж АІ, я ще не бачив... АХ відпочивають біля них...
    А по суті - вночі, на неосвітленому переході дві жіночки одіті в темне йдуть через дорогу... А додати сюди ще й можливі погодні умови - і 100% результат... В цій країні все через дупу...
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