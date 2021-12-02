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Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

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В Днепре на завершающий этап вышли работы по строительству Южного обхода – первой объездной дороги в истории города.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На финише – работы на новой дороге, соединяющей трассу Н-08 с Южным мостом. Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и не будет создавать пробок", - заявил глава области Валентин Резниченко.

Объездная протяженностью 7 километров имеет четыре полосы движения. На пересечении с улицей Аэропортовской возвели двухуровневую развязку. А там, где автодорога проходит вдоль полей, построили путепровод – для проезда сельхозтехники. В настоящее время дорожники обустраивают освещение и устанавливают знаки вдоль объездной. В частности, дополнительное освещение устанавливают на участках вблизи развязок и подхода к мосту.

"Южный обход построили по современным стандартам. Сейчас завершаем разметку. Она из пластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью и световозвращающими свойствами. Ночью подсвечивается, отражая во тьме свет фар", – отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также приступила к работам на другой объездной дороге Днепра – Северном обходе.

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Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 01
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 02
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 03
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 04
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 05
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 06
Строительство первой в истории города объездной дороги завершают в Днепре, - ОГА 07

Топ комментарии

  • Ян Казимир 130643fc
    Этот участок проходит через жилую застройку застройку города (самый край города). По другому никак потому, что дорога должна выйти к мосту через р. Днепр "Южный мост", который и находиться на краю города. То что на фото с правой стороны видны только деревья, может ввести в заблуждение "а почему не сделать прямой участок?", но так не получиться, там дома. Плюс в этом месте есть уклон/спуск в сторону реки.
  • Дмитрий Белышев
    А чего первая в истории города? Объезд города с Запорожья на Кривой Рог - не объездная? Что за чёс?
  • Юрий Шмалько
    Уже какой месяц "завершают"...
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