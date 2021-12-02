СБУ разоблачила на Буковине мошенников, подделывавших документы, в частности, COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Дельцы "зарабатывали" почти 1 млн грн ежемесячно. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На Буковине схема заключалась в "пакетном предложении": дельцы фальсифицировали документы для выезда за границу. Среди них были сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.
По данным следствия, была организована схема 11 жителей Черновицкой области. При необходимости приобщали к своему "бизнесу" медицинских работников.
Дельцы имели 2 офиса в Черновцах. Предлагали широкий спектр услуг как для граждан Украины, так и для иностранцев.
Гражданам Украины обещали изготовить паспорта граждан иностранных государств, в том числе ID-карты и водительские удостоверения международного образца. А еще – брались обеспечить документами, необходимыми для трудоустройства за границей: вызовами на работу, справками, выданными органами государственной власти иностранных государств, предприятиями, учреждениями, организациями, заверенными соответствующими подписями и печатями.
Для беспрепятственного пересечения границы "изготовляли" справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и международных сертификатах о вакцинации от COVID-19.
Иностранцам предлагали помимо справок о негативном результате ПЦР-тестов, якобы сделанных за границей, еще и полный пакет поддельных документов для выезда, трудоустройства и узаконения пребывания в странах ЕС. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.
Злоумышленники вводили в заблуждение своих "клиентов", убеждая, что будут оформлять подлинные европейские документы. В то же время продавали им подделки.
Брали от 200 гривен за фейковую справку о негативном результате ПЦР-теста, а также до 650 евро за полный пакет документов, необходимых для выезда гражданина Украины за границу, включая сертификат о вакцинации.
"Клиентов" находили через личные контакты. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно "обслуживали" около 1 тысячи человек и это приносило им почти 1 млн грн "дохода".
В ходе 18 обысков, проведенных в офисных помещениях и по адресам регистрации, постоянного места жительства и временного пребывания участников схемы, правоохранители изъяли:
- поддельные печати и штампы украинских и зарубежных компаний;
- готовые для нанесения защитных голограмм бланки;
- специальное оборудование для изготовления поддельных документов;
- компьютерную технику с поличным;
- готовы сертификаты "клиентов" с печатями врачей и медицинских учреждений;
- 8450 евро и 2800 долларов США.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к преступной сделке лиц.
Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Черновицкой области совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.
Тем временем в Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19.
По данным следствия, организовал это один из частных семейных врачей региона. По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 препаратом "Pfizer-BioNTech". Стоимость такой "услуги" злоумышленник установил от 1 до 1,5 тыс. грн.
В ходе обысков, проведенных в рабочем кабинете медработника, обнаружены и изъяты:
- около 100 поддельных COVID-сертификатов;
- черновые записи с перечнем вакцинированных лиц;
- бланки международных свидетельств о вакцинации.
В настоящее время планируется объявление о подозрении правонарушителю по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры.
Служба безопасности Украины обращает внимание, что за изготовление и использование поддельных документов, в том числе результатов тестов и сертификатов о вакцинации COVID-19, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.