4 декабря во Львове перезахоронят тело "киборга" 80-й ОДШБр Александра Бондаря, идентифицированного по ДНК. ФОТО

В субботу, 4 декабря, во Львове в 9.00 на территории в/ч А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада), по адресу: ул. Стрыйская, 88 начнется церемония прощания с Александром Владимировичем Бондарем, 02.09.1968 года рождения, старшим сержантом, стрелком 7-й роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погибшим в январе 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта. Ориентировочная дата гибели: 20.01.2015. По свидетельству побратимов, он пошел смотреть есть ли возможность выбраться из терминала и после чего исчез. Он находился в конце 1-го рукава, у разбитых КамАЗов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Бондарь ранее был похоронен в Днепре, как неизвестный (Краснопольское кладбище, участок №79, захоронение № 8363). Его родные долгое время не признавали мужчину погибшим, считали, что тот находится в плену.

Фрагменты тела идентифицированы по экспертизе ДНК.

После прощания в родной части начнется панихида в гарнизонном храме Петра и Павла, после этого захоронения на Лычаковском кладбище на Аллее Героев.

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Указом Президента Украины № 177/2020 от 12 мая 2020 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).