Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Фастовской центральной районной больнице открылось новое приемное отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации, інформує Цензор.НЕТ.

На строительство лечебного корпуса с достройкой приемного отделения из бюджета было выделено около 23 млн гривен. В двухэтажном строении вместе с приемным отделением разместили также неврологическое отделение с инсультным блоком.

"После проведения всех строительных работ Киевской ОГА было приобретено и передано больнице 65 кислородных концентраторов, 4 монитора пациента, рентгеновскую диагностическую систему, электрокардиограф, систему ультразвуковой диагностики, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование", - добавил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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Фастовское приемное отделение стало уже 11-м из построенных и реконструированных в области в ходе "Большой стройки". До конца года должно открыться еще одно отделение.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского начнется реконструкция и модернизация областных взрослых и детских больниц. Всего планируется обновить 48 больниц. Одновременно будут оборудованы 29 вертолетных площадок для медицинской авиации.







