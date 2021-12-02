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Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА. ФОТОрепортаж

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В Фастовской центральной районной больнице открылось новое приемное отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации,  інформує Цензор.НЕТ.

На строительство лечебного корпуса с достройкой приемного отделения из бюджета было выделено около 23 млн гривен. В двухэтажном строении вместе с приемным отделением разместили также неврологическое отделение с инсультным блоком.

"После проведения всех строительных работ Киевской ОГА было приобретено и передано больнице 65 кислородных концентраторов, 4 монитора пациента, рентгеновскую диагностическую систему, электрокардиограф, систему ультразвуковой диагностики, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование", - добавил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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Фастовское приемное отделение стало уже 11-м из построенных и реконструированных в области в ходе "Большой стройки". До конца года должно открыться еще одно отделение.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского начнется реконструкция и модернизация областных взрослых и детских больниц. Всего планируется обновить 48 больниц. Одновременно будут оборудованы 29 вертолетных площадок для медицинской авиации.

Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 01
Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 02
Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 03
Новое приемное отделение для районной больницы построили в Фастове, - ОГА 04

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Топ комментарии

  • violator
    " в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского " - от этой фразы уже тошнит . все эти стройки оплачивают налогоплательщики а не Зеля из своего кармана . вот и называйте в рамках выполнения государственной программы
  • Romeo Ua
    Сколько заявлений написал? С доказательствами, естественно.
  • Владимир c2a8b9e2
    Да пошелты.... Я когда начал читать, то обрадовался, а когда увидел про "велике", то поменял свое мнение. Я не по наслышке знаю, когда выделяют средства бюджетной организации деньги на строительство, то или навязывают "определенных" строителей или списывают левую сумму. Скорее всего ты бот зеленского.
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