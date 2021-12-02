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Под Офисом Президента начали устанавливать домики. ФОТОрепортаж

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В Киеве под зданием Офиса Президента начали монтировать домики, вероятно, для рождественского городка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Сегодня, 2 декабря, под Офисом Президента по ул. Банковой в Киеве начали устанавливать "рождественский городок". Во дворе возле ОП, где ранее начали устанавливать каток, появилось дополнительное металлическое ограждение, которое перекрывает подход к центральному входу в здание, и начали монтировать деревянные домики, традиционно устанавливаемые на рождественских и новогодних ярмарках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента начали устанавливать каток. ФОТОрепортаж

Под Офисом Президента начали устанавливать домики 01
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 02
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 03
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 04
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 05
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 06
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 07
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 08
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 09
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 10
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 11
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 12
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 13
Под Офисом Президента начали устанавливать домики 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Зайда
    У бубочки йолки починаються? Підробляти буде?
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Oljik
    Дивно якось - будки Порошенка, а в них сидять зелебобіки.)
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