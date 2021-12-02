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Боррель о помощи ЕС Украине на фоне скопления войск РФ: Рассматриваем варианты

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ЕС обсуждает варианты поддержки Украины на фоне роста напряжения на восточной границе Украины.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твитере после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась важная встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности на восточной границе Украины, которая вызывает беспокойство", - написал Боррель.

"Рассматриваем варианты для того, чтобы показать непреклонную поддержку со стороны ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне растущего напряжения", – добавил он.

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Боррель о помощи ЕС Украине на фоне скопления войск РФ: Рассматриваем варианты 01

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  • Александр Александр 66da010f
    Вариантов много, но все они на словах - вздохи и грустные глаза....
  • Система Станиславского
    Европейские толерасты-импотенты кроме выражения обеспокоенности ничего не умеют.
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