Боррель о помощи ЕС Украине на фоне скопления войск РФ: Рассматриваем варианты

ЕС обсуждает варианты поддержки Украины на фоне роста напряжения на восточной границе Украины.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твитере после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась важная встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности на восточной границе Украины, которая вызывает беспокойство", - написал Боррель.

"Рассматриваем варианты для того, чтобы показать непреклонную поддержку со стороны ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне растущего напряжения", – добавил он.

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