Вчера от пули российского снайпера близ Новотроицкого погиб воин 93-й ОМБр Валерий Геровкин. ФОТО
Об этом в Facebook сообщает 93-я ОМБр, передает Цензор.НЕТ.
"С грустью вынуждены сообщить о тяжелой потере в рядах 93 бригады Холодный Яр. 1 декабря 2021 года на позициях близ Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич - его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту. Валерий родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование. В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера". Без сына осталась мать Анна и отец Евгений. "Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", - рассказал собрат с позывным "Матрос".
Он – сверстник Валерия, и когда друг погиб, именно "Матрос" был рядом. Он пытался его спасти, но смерть наступила практически мгновенно.
"Валера мечтал идти в армию давно, но хотел закончить учебу. Знаю, что у него была любимая девушка – показывал ее фото в телефоне", - сказал Матрос.
"Валерий был трудолюбивым и умным парнем. Всегда приходил на помощь своим собратьям. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС", - говорит Виталий, сержант роты, в которой служил погибший. Покойся с миром, брат!" - отмечается в сообщении.