Вчера от пули российского снайпера близ Новотроицкого погиб воин 93-й ОМБр Валерий Геровкин. ФОТО

Вчера, 1 декабря, в районе поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области, в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб Валерий Евгеньевич Геровкин, 1999 года рождения, уроженец города Краматорск Донецкой области, солдат, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады.

Об этом в Facebook сообщает 93-я ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью вынуждены сообщить о тяжелой потере в рядах 93 бригады Холодный Яр. 1 декабря 2021 года на позициях близ Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич - его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту. Валерий родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование. В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера". Без сына осталась мать Анна и отец Евгений. "Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", - рассказал собрат с позывным "Матрос".

Он – сверстник Валерия, и когда друг погиб, именно "Матрос" был рядом. Он пытался его спасти, но смерть наступила практически мгновенно.

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"Валера мечтал идти в армию давно, но хотел закончить учебу. Знаю, что у него была любимая девушка – показывал ее фото в телефоне", - сказал Матрос.

"Валерий был трудолюбивым и умным парнем. Всегда приходил на помощь своим собратьям. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС", - говорит Виталий, сержант роты, в которой служил погибший. Покойся с миром, брат!" - отмечается в сообщении.



