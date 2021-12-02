Пассажир попал под поезд на станции "Дворец "Украина", - Киевский метрополитен (обновлено). ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.
"На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.
Движение поездов на "синей" линии производится от ст. "Героев Днепра" до ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".
Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве , 2 декабря, в 17:32 поступило сообщение от дежурного по метрополитену о том, что на 1-й путь под прибывающий поезд на станции метро "Дворец Украина" попал человек.
На место происшествия были направлены спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытии было установлено, что на путях между 1 и 2 вагонами поезда находится женщина. Спасатели с помощью медицинских носилок достали пострадавшую и передали медицинским работникам.
Девушку бригадой скорой медицинской помощи доставляют в больницу для проведения детального обследования и установления окончательного диагноза.
Движение по станции метро "Дворец Украина" возобновлено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.