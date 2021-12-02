Меркель официально простилась с должностью канцлера ФРГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Берлине во дворе министерства обороны в четверг, 2 декабря, состоялась торжественная церемония прощания с Ангелой Меркель, уходящей с поста канцлера ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.





Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. На ней присутствовало около 200 человек, в том числе – 52 человека, занимавших должности министров в правительствах, возглавлявших за 16 лет правления Меркель.

Военный церемониальный акт проводов "Великая вечерняя заря" считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Кроме федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их освобождения от должностей.

Читайте также: Меркель выбрала три композиции для церемонии прощания с должностью, в том числе панк-рок песню исполнительницы из Восточной Германии





Традиция уходит в XVI век. Церемония проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн, и марш. Кроме того, по традиции зажигают факелы.





По желанию Меркель кроме христианского гимна XVIII века "Großer Gott, wir loben Dich" ("Большой Бог, мы славим тебя") оркестр бундесвера исполнил во время церемонии песни легендарных немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии 70-х годов.

Ангела Меркель руководила Германией 16 лет с 22 ноября 2005 года. Меркель, которой сейчас 67 лет, заявляла, что не будет больше претендовать на какие-либо политические должности, но у нее будет свое бюро, и она будет продолжать выполнять определенные представительские функции.