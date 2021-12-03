Сыновья погибшего воина 93-й ОМБр Руслана Чайковского открыли мемориальную доску на фасаде его родной школы в Днепре. ФОТОрепортаж

Вчера, 2 декабря, в городе Днепр состоялось торжественное открытие мемориальной доски Руслану Валерьевичу Чайковскому, 18.08.1979 года рождения, солдату, снайперу 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 26.07.2015 года на блокпосту близ города Марьинка Донецкой области, спасая, жизнь раненого при обстреле побратима. Доска установлена ​​на фасаде общеобразовательной школы №11.

Об этом сообщается в материале издания АрміяInform, сообщает Цензор.НЕТ.

"Солдат Руслан Чайковский погиб 26 июля 2015 года вблизи города Марьинка Донецкой области во время эвакуации раненого товарища с поля боя. Сегодня в Днепре на здании школы, где учился снайпер 20-го отдельного механизированного батальона отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" , была открыта мемориальная доска. Печальный и почетный ритуал открытия памятной доски с прижизненным фото отца исполнили сыновья погибшего героя Артем и Максим.

В начале 2015 года 35-летний частный предприниматель Руслан Чайковский добровольцем пришел в военкомат. Имея опыт срочной военной службы, дальнейшую службу он проходил в подразделении связи, но настоял на должности снайпера. Погиб на блокпосту близ Марьинки, спасая жизнь раненого во время вражеских обстрелов. Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Вдова, родители, боевые побратимы, друзья и учителя вспоминают Руслана как веселого, доброго, смелого и сильного человека.

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В мероприятии по случаю памяти погибшего защитника Украины также приняли участие офицеры территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители общественности, местного самоуправления и духовенства.

Установление мемориальных досок на всех школах области, где учились погибшие в российско-украинской войне, - одна из инициатив общественной организации "Родинне Коло загиблих Героїв Дніпропетровщини".

"С начала войны уже 611 жизней за Украину положены только из нашей Днепропетровской области. И это только те, кто сейчас имеет официальный статус. Полтора миллиона людей вынужденно покинули свою землю и скитаются по миру из-за российской агрессии. За что нам сделали такое горе? За то, что хотим жить в свободной стране, общаться на своем языке, строить собственную страну", - отметил председатель ОО "Родинне Коло загиблих Героїв Дніпропетровщини" Сергей Никонов.

Инициатива установления мемориальных досок в школах, где учились погибшие в российско-украинской войне, имеет поддержку со стороны депутатского корпуса областного совета — память о каждом погибшем и их подвиг будет сохранена, — говорит депутат Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

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"Пройдут годы, будет победа, все будет хорошо, однако, будущие поколения должны знать, кто и как отдал свои жизни за будущее Украины. Память об этих уроках и именах погибших солдат и офицеров должны оставаться. Где-то такие доски были установлены по инициативе семей погибших защитников, их побратимов или местных властей. Но еще существует определенная несправедливость, поэтому мы продолжаем устанавливать эти мемориальные доски, чтобы память обо всех погибших защитниках осталась и была увековечена", - отметил Глеб Прыгунов.

На фасаде здания 11-й общеобразовательной школы, кроме мемориальной доски Руслана Чайковского, установлена ​​еще одна доска памяти десантника Сергея Румыгина.

Он также погиб, спасая раненого побратима под вражеским огнем" - отмечается в сообщении.

Указом Президента Украины № 553/2015 от 22 сентября 2015 года, "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", Руслан Чайковский награжден орденом "За мужество" III степени.









