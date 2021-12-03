Незадекларированную валюту и золото на 15 млн грн изъяли пограничники у двух гражданок Польши в аэропорту Львова. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Во время общения с пассажирками, гражданками Польши, 53 и 67 лет, у группы возникли подозрения о возможной перевозке иностранками запрещенных предметов, поэтому они были приглашены для дополнительной проверки", - отмечается в сообщении.
В прессслужбе подчеркнули: "Проведя проверку ручной клади и багажа вышеуказанных гражданок, пограничники совместно с таможенниками обнаружили незадекларированную валюту в размере 374,8 тыс. евро, 125,7 тыс. долларов США и около 1,7 кг ювелирных изделий из металла, похожего на золото".
По информации пограничников по предварительным подсчетам стоимость изъятого может более 15 млн гривен.
Незадекларированные средства и ювелирные украшения были изъяты работниками таможни.