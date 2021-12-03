За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 36 человек, выявили 1376 новых случаев. Среди заболевших 118 детей, - Кличко. КАРТА
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке.
"1376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 36 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7620 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 303 205", - сообщил Виталий Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 795 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 463 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет. А также 53 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 21 женщина от 67 до 94 лет и 15 мужчин от 36 до 85 лет.
В больницы столицы госпитализировали 103 больных коронавирусом и 191 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 3911 человек. Всего коронавирус преодолели 263 244 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 210, в Дарницком – 204 и Деснянском районе – 177 случаев", – отметил Виталий Кличко.