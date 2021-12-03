СБУ разоблачила подпольный "сервисный центр МВД": производили техпаспорта для угнанных авто и водительские удостоверения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность граждан, которые несанкционированно вмешивались в Единый государственный реестр транспортных средств (далее – ЕГРТС). Это позволило злоумышленникам наладить противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. По предварительной информации, дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Фейковые техпаспорта изготовляли, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. "Клиентов" искали через личные контакты в криминальных кругах. Стоили подделки $ 800 США.

По данным следствия, противоправную схему наладили трое киевлян. "Производством" фальшивок занимались дома.

Используя личные связи в сервисных центрах МВД, дельцы имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволило им производить фейковые техпаспорта на авто "с историей" или не растаможенные.

Что касается поддельных водительских удостоверений, то злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, который имеет схожие с нарушителем данные, и печатали "водительские права" уже с новым фото. Таким образом, нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения.

По предварительной информации, этот подпольный сервисный центр действовал несколько лет.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания правонарушителей в Киеве, обнаружено и изъято:

два цветных карт-принтера для двусторонней печати на пластиковых картах Datacard SP55, которые использовались для изготовления подделок;

компьютеры и мобильные телефоны;

готовые к сбыту поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств;

ленты с голограммами;

черновую бухгалтерию.

В настоящее время двое злоумышленников сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос по избранию им меры пресечения.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности осуществлялись сотрудниками Департамента кибербезопасности СБУ совместно с Национальной полицией Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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Фото: сайт СБУ