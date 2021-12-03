В Луганской области открыли движение по мосту между Лисичанском и Северодонецком, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

В Луганской области открыли движение транспорта на первой полосе Пролетарского моста, соединяющего Лисичанск и Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

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Искусственное сооружение восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"По улице Синецкой, которая ведет к мосту со стороны Северодонецка, уже нанесена разметка. Стартуют работы на второй полосе", – сказал Гайдай.

Пролетарский мост соединяет кратчайшим путем южные микрорайоны Лисичанска с Северодонецком.

По словам местных жителей, до ремонта этот мост был одним из самых изношенных в области. Теперь водители смогут экономить около 14 километров, чтобы коротким путем добраться в другой район. Полностью завершить ремонт искусственного сооружения планируют в 2022 году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов по всей Украине.

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