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В Луганской области открыли движение по мосту между Лисичанском и Северодонецком, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

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В Луганской области открыли движение транспорта на первой полосе Пролетарского моста, соединяющего Лисичанск и Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Искусственное сооружение восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"По улице Синецкой, которая ведет к мосту со стороны Северодонецка, уже нанесена разметка. Стартуют работы на второй полосе", – сказал Гайдай.

Пролетарский мост соединяет кратчайшим путем южные микрорайоны Лисичанска с Северодонецком.

По словам местных жителей, до ремонта этот мост был одним из самых изношенных в области. Теперь водители смогут экономить около 14 километров, чтобы коротким путем добраться в другой район. Полностью завершить ремонт искусственного сооружения планируют в 2022 году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов по всей Украине.

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В Луганской области открыли движение по мосту между Лисичанском и Северодонецком, - ОГА 01
В Луганской области открыли движение по мосту между Лисичанском и Северодонецком, - ОГА 02

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    В ДОзеленські роки там збудували нові, велики мости замість зруйнованих свинособаками і не обвішували все довкола рекламними білбордами про "Найвеличніше будівництво президента".
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Із Сєвєродонецька, від Азоту, до Лисичанська, до жд станції, через Сіверській Донець не побудували новий міст?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    2016 рік.
    Фото мосту після підриву і після відновлення.

    У Луганській області відновили підірваний бойовиками міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

    https://lb.ua/society/2016/12/06/352686_luganskoy_oblasti_vosstanovili.html

    Порівняйте із мостом на відео, яке прославляє найвеличнішого будівничого Зєлю.
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