В Луганской области открыли движение по мосту между Лисичанском и Северодонецком, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Искусственное сооружение восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"По улице Синецкой, которая ведет к мосту со стороны Северодонецка, уже нанесена разметка. Стартуют работы на второй полосе", – сказал Гайдай.
Пролетарский мост соединяет кратчайшим путем южные микрорайоны Лисичанска с Северодонецком.
По словам местных жителей, до ремонта этот мост был одним из самых изношенных в области. Теперь водители смогут экономить около 14 километров, чтобы коротким путем добраться в другой район. Полностью завершить ремонт искусственного сооружения планируют в 2022 году.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов по всей Украине.