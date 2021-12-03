Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

3 декабря в 6:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Черкасском шоссе г. Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасателей ГПСЧ-5 областного центра выяснилось, что действительно произошло опрокидывание автоцистерны, в которой находится сжиженный аммиак (безводный). Емкость цистерны около 19 тонн.

В 9:40 начаты работы по перекачке аммиака из цистерны.

На месте происшествия работает МОГ ГУ ГСЧС, привлечены дополнительные силы и средства – группа РХБЗ АСО СС, автокран, ОКЦ и ГПСЧ -3 (всего 31 человек личного состава и 9 единиц спецтехники).

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Фото: сайт ДСНС