На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков. ФОТОрепортаж
Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, выложив фотографии процесса монтажа, передает Цензор.НЕТ
Строительство вантового и балкового мостов в Запорожье стало флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и одним из наиболее масштабных.
Ванты для моста в этом году произвели на швейцарском предприятии, а общая длина всех канатов составляет более 6 тысяч метров. Перед установкой ванты обследовали и опробовали, за чем следила австрийская iC Consulenten, ведущая независимый технадзор строительства.
"Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали. Открытие первого проезда по балочному мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города почувствуют уже в конце декабря", – заявил Кубраков.
По его словам, завершение такого долгостроя, как Запорожские мосты, является свидетельством того, что в Украине начали делать технически сложные и ресурсоемкие проекты. Кроме Запорожья, новые мосты строят в Кременчуге и Ямполе, также в работе создание Киевской обходной дороги, новых аэропортов на Востоке и Западе страны.
"То, что казалось когда-то далекой мечтой, — теперь наша реальность. Подкреплением этих слов является принятие Госбюджета на 2022 год с наибольшим объемом финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости. "Большая стройка" не останавливается ни на день", - добавил министр.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" будут построен два новых аэропорта в восточных областях Украины, а также еще один – на Закарпатье.