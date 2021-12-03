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23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских "шпионов". ФОТО

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Среди трех украинцев, задержанных ФСБ РФ по подозрению в работе на украинские спецслужбы, есть 23-летний бариста, а также отец и сын из Тернопольской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

2 декабря 2021 года ФСБ РФ объявила о задержании агентов сразу двух украинских силовых ведомств – СБУ и Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) – и опубликовала их "свидетельства". Двое, отец и сын, якобы занимались шпионажем; третий – 23-летний Александр Цилык, по данным ФСБ – готовил в России теракт.

Meduza пишет, что один из задержанных, 23-летний Александр Цылик, отучившись на специалиста по банковскому делу, начал работать не по специальности, а в кафе и барах. Судя по соцсетям Цилыка, кофе он действительно занимался профессионально (в том числе дорогими сортами вроде копи лювака).

23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских шпионов 01
Александр Цилык

Его мать, киевлянка Милана Цилык, говорит, что сын последние два года увлекался кофе, ездил на фестивали, разбирался в особенностях напитка, а к его мнению прислушивались. В соцсетях Цилык часто публиковал фото с кофе. Отмечается, что голос своего сына Александра мать услышала впервые с октября 2021 года, когда тот отправился в деловую поездку в Россию.

После исчезновения Цилык был объявлен в розыск в Украине. Но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре, вспоминает его мать.

Также читайте: ФСБ РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт

"Я звонила в посольство - и они делали запрос [в Россию], - рассказывает она. - Им сказали, что он задержан. Как-то странно вообще они [в ФСБ]: по правилам, должны были и консулу сообщить - а ничего этого не было".

ФСБ, в свою очередь, утверждает, что Цилыку "поручили устроить теракт" в России. На вроде бы "видео с признанием" он говорит, что делал это по заданию ГУР. Однако мать Цилыка убеждена: ее сын, отец двух маленьких детей, не поддерживал связей с разведкой – и на него могли оказывать физическое давление.

"Армия это вообще не наше, – утверждает она. – У него двое маленьких детишек. Я, к сожалению, не знаю, но я точно знаю, что это все придумано. Я тоже видела видео [показаний] – и я вижу, что он читает [из бумажки]: вижу, что на него оказывали давление.

Остальные задержаные – Зиновий и Игорь Ковали, отец и сын. По версии ФСБ они якобы "работали на СБУ" и приехали в Россию, чтобы "сфотографировать мосты и теплоэлектростанцию" за $10 000 вознаграждения.

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В российской спецслужбе утверждают, что 6 октября 22-летний Игорь Коваль встретился в кафе в Тернополе с "будущим куратором Василием Коваликом" и согласился на сотрудничество, написав соответствующую расписку и выбрав псевдоним Торик.

23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских шпионов 02
Игорь Коваль

На якобы "видео с признанием" Коваль говорит, что дома отец как ни в чем ни бывало спросил, как прошла встреча с вербовщиком, а потом признался, что и сам "сотрудничает с СБУ" под псевдонимом Бык. Затем к разговору якобы подключилась мать Ирина и тоже призналась в сотрудничестве со спецслужбами под псевдонимом Школа. По данным из соцсетей женщины, она родилась в селе Перепельники, получила педагогическое образование и минимум до 2017 года работала в школе.

23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских шпионов 03
Зиновий Коваль

Как пишут росСМИ, только через неделю после "вербовки" Игорь Коваль с отцом уехали в РФ, где и были задержаны, а в их автомобиле якобы обнаружили оружие.

В СБУ новость о задержании шпионов назвали фейком.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Он напомнил, что за последние месяцы украинские спецслужбы "разоблачили" около 50 российских агентов: "Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками".

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Якого чорта вони опинилися на Московії? Не знали куди їдуть? Б
  • MausMike
    Поїхав в рашку і потрапив за грати. Яка несподіванка!
  • Олександр Полесов
    Нахрен туда ездить на расию, чтоб из вас шпионов делали
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