СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать средства для негласной прослушки и слежки за гражданами. ФОТОрепортаж

СБУ предотвратила нелегальный сбыт в Киеве специальных технических средств получения информации (СТЗИ). Представители столичной компании пытались обойти закон и продать СТЗИ частным лицам, хотя лицензия разрешает им реализацию товаров исключительно государственным структурам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Таким образом, заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами.

Среди изъятого у злоумышленников – средства, которые используют сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По данным следствия, противоправную деятельность организовало руководство одного из столичных предприятий-лицензиатов, реализующего спецоборудование по госзаказу.

Своих клиентов они подыскивали по личным связям, в том числе среди представителей частных охранных фирм.

В ходе обысков в офисных помещениях компании обнаружено:

образцы спецтехники,

черновые записи,

электронная переписка и другие доказательства незаконной деятельности.

Следователи СБУ сообщили техническому директору предприятия и его заместителю о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками Департамента кибербезопасности совместно с Главным следственным управлением СБУ и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.





Фото: сайт СБУ