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Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция. ФОТО

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Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция. ФОТО
Из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами начался конфликт и один из участников применил оружие. В результате инцидента 24-летний киевлянин получил ранение ноги. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. По указанному адресу оперативный дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу территориального управления полиции и бригаду скорой медицинской помощи.

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Петр Руденко, на месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась потасовка.

"В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали за ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", - рассказал Руденко.

Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция 01
Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция 02
Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция 03

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
  • Юрій Вінгорськи
    обозвать целый класс людей пи....расами мог только настоящий пи....рас. этот пи...рас живет в доме иди квартире который построили пи...расы. но сам, **** не построил ни....уя.
    ну, вот где то так.
  • Павло Павлович Хмарний
    Поки що буде менше дебілів, що портять дорогі будматеріали, видаючи себе за майстра по ремонту квартир.
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