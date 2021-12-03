Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция. ФОТО

Из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами начался конфликт и один из участников применил оружие. В результате инцидента 24-летний киевлянин получил ранение ноги. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. По указанному адресу оперативный дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу территориального управления полиции и бригаду скорой медицинской помощи.

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Петр Руденко, на месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась потасовка.

"В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали за ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", - рассказал Руденко.







Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

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