Торжественное перезахоронение воина 80-й ОДШБр Александра Бондаря, погибшего в 2015 году, состоялось во Львове. ФОТОрепортаж

4 декабря во Львове состоялась церемония прощания с Александром Владимировичем Бондарем, 2.09.1968 года рождения, старшим сержантом, стрелком 7-й роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погибшим в январе 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта.

Об этом сообщается на официальном сайте Львовского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

Ориентировочная дата гибели украинского воина – 20.01.2015 г. По свидетельству сослуживцев, он пошел смотреть, есть ли возможность выбраться из терминала, и после этого исчез. Он находился в конце первого рукава, у разбитых КамАЗов.

Александр Бондарь ранее был похоронен в Днепре как неизвестный (Краснопольское кладбище, участок №79, захоронение №8363). Его родные долгое время не признавали мужчину погибшим, считали, что тот находится в плену. Фрагменты тела идентифицированы с помощью экспертизы ДНК.

"Сегодня во Львове перезахоронили останки Александра Бондаря, погибшего в 2015 году во время обороны Донецкого аэропорта. От общины города отдать честь герою пришли руководитель департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко и советница городского головы Львова Татьяна Науменко. В частности, утром с Александром Бондарем простились в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

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Потом в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла УГКЦ состоялось отпевание, после этого "киборга" похоронили на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №76.

Бондарь Александр Владимирович родился 2 сентября 1968 года во Львове. Был старшим сержантом, призванным на службу в августе 2014 года во время мобилизации в Вооруженных силах Украины. Пропал без вести 20 января 2015 года во время обороны аэропорта Донецка.

По свидетельству сослуживцев, он пошел смотреть, есть ли возможность выбраться из терминала, после чего пропал. Похоронен, вероятно, 6 ноября 2015 года в г. Днепр (Краснопольское кладбище, участок №79, ряд №13, место 5, актовая запись - 8363).

Указом президента Украины №177/2020 от 12 мая 2020 года "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)", - отмечается в сообщении.

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