Монастырский и Квин обсудили возможности усиления защиты украинской границы. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, они обсудили ситуацию на украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МВД.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также возможность усиления взаимодействия с учетом новых угроз для Украины.

"Вопрос усиления безопасности государственной границы и раньше был в повестке дня наших встреч, однако сегодня этот вопрос является насущным и нуждается в усиленном внимании", - сказал Денис Монастырский.

В свою очередь Кристина Квин заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границах Украины.

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