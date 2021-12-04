Неравнодушные собирают деньги на иммунотерапию для онкобольного бойца 72 ОМБр Сергея Палия, на аукцион выставлен коин. ФОТО

Сергей Палий – 24-летний боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев – борется с раком кишечника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Юлии Толмачевой.

Друзья, выставляю на аукцион награду - коин, бойца с 72 бр. Романа Федчука, в поддержку 24-летнего онкобольного бойца с 72 бр. Сергея Палия. Стартовая цена 1000 грн.

Мы все много писали о Сергее, собирали 158 000 грн на 1 ампулу иммунотерапии, которую укололи ему 1 декабря. На 10 января требуется следующая ампула, цена которой также 158 000 грн. Благодаря всем небезразличным людям это удалось сделать. У Сергея рак кишечника 3 ст.

И вот снова прошу всех о помощи. Сергей смело борется с этой болезнью и у него большие планы на жизнь. Но мы все понимаем, что выздоровление может быть только после полноценного лечения. Рак не приговор, и мы все верим, что Сергей справится с этой болезнью, но сможет он это сделать благодаря всем нам", - подчеркивает автор.

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Она отмечает, что отчеты по собранным средствам будет делать волонтер Игорь Буданов.

Также Толмачева оставила счета больного бойца:

Карта Монобанк

4441114424975538

Сергей Палий

Карта Приват

5168 7450 3076 0497

4731 2196 1406 0303

Сергей Палий

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О своем лоте Толмачева написала в комментариях: "В последние годы монеты Coin все больше завоевывают военную приверженность. Для каждого бойца, который получает монету или дарит, - большая честь, повод для гордости от собственных достижений или упоминания о боевых действиях. Наши военные говорят, что это – знак уважения, поддержка давней традиции".