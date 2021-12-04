Мусоровоз насмерть сбил шестилетнего ребенка у остановки общественного транспорта на Черниговщине, - полиция. ФОТО

В городе Нежине на Черниговщине мусоровоз насмерть сбил шестилетнюю девочку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что вблизи остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок с матерью выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В этот же момент с той площадки отъезжал мусоровоз, который, вероятно, и задел ребенка.

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На месте происшествия работала группа по реагированию патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского райотдела полиции. Водитель в возрасте 53 лет задержан, с ним проводят первоочередные следственные действия.

По факту гибели ребенка открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается.





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