Под Киевом полицейский спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека. ФОТО
13 57689
Под Киевом задержали полицейского, который спровоцировал ДТП, вследствие которого погибли два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации полиции Киевской области.
"4 декабря около 23:00 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ-1102 "Таврия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие ДТП 23-летний пассажир, находившийся в салоне "Таврии", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.
Водитель Volkswagen Passat был доставлен в больницу для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.
Полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.