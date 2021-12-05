Под Киевом полицейский спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека. ФОТО

Под Киевом задержали полицейского, который спровоцировал ДТП, вследствие которого погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации полиции Киевской области.

"4 декабря около 23:00 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ-1102 "Таврия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие ДТП 23-летний пассажир, находившийся в салоне "Таврии", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.

Водитель Volkswagen Passat был доставлен в больницу для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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