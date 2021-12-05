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СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной "прослушки". ФОТОрепортаж

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Сотрудники СБУ блокировали канал незаконного перемещения через государственную границу Украины специальных технических средств негласного получения информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Волынской области.

Организовал схему житель Волынской области, который заказывал в Республике Польша указанные устройства и с утаиванием от таможенно-пограничного контроля перемещал их на территорию Украины для дальнейшего сбыта.

Фигурант уголовного производства по ч. 1 ст. 201 УК Украины был задержан при очередной попытке перемещения технических средств негласного получения информации через МАПП "Ягодин". В частности, указанный гражданин перевозил 19 устройств, спрятанных в конструктивных полостях собственного автомобиля.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной прослушки 01
СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной прослушки 02
СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной прослушки 03

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