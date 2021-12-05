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Неизвестные сбросили в реку 8-метровую менору в Ужгороде. Полиция расследует обстоятельства. ФОТО

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Менору, установленную к еврейскому празднику Хануки, возле здания областной филармонии, 5 декабря обнаружили в реке.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию Суспильному подтвердила представитель Нацполиции Закарпатья Анна Дан.

По ее словам, сообщение в полицию поступило около 15 часов.

"Представители еврейской общины позвонили в полицию. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей", - рассказала Анна Дан.

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Неизвестные сбросили в реку 8-метровую менору в Ужгороде. Полиция расследует обстоятельства 01

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Топ комментарии

  • Dust
    і тризуби стоять замість мінори ?

    давайте краще:

    в Україні - Тризуби, а
    в Ізраілі - Мінори

    тоді буде мир і злагода
  • VOLVO XC 70
    люди считающие себя толлерантными типа любим евреев должно быть или сами евреи или у корыта еврейского неплохо присосались вам МАЛО ЧТО ТВОРИТ ЕВРЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ ДЕБИЛОВ МРАЗЕЙ И ПОДОНКОВ В УКРАИНЕ ?????????????? Меня например напрягает момент в Библии книга 2 Исход типа Бог уговаривает советует евреям обманом отпроситсья у фараона якобы для принесения жертв в пустыне- чтобы он Фараон им разрешил выйти из Египта?? с трудом верю- в то что БОГ мог обманом и думаю тут или Дьявол в образе Бога или что то такое намутили с переводом и текстом в Библии... вся ссученная сущность евреев они же арабы-- это А ШО Я БУДУ ИМЕТЬ ЗА ИНТЕРЕС ГЕШЕФТ ХАЛЯВА В ЛЮБОМ ДЕЛЕ...... мне непонятна полиция..... у нас людей грабят насилуют убивают-- но то славяне православные и ГОИ и годами не расследуют.... а тут какая минора (дать бы по бошке тем придурковатым полицаям что тратят время на херню) у нас ублюдки камнями закидали новый дизель поезд в Одессе - а и что полиция-- а ничего--а вот попади там камень в вонючего еврея полукровку в поезде... был бы такой "срачь и вонь" (идиома)*** вэй вэй вбылы Мойшу - то сам бы Монастырский бы прессуху давал или Вован наркоман указания бы давал найти и расстрелять.... как сие можно..... а нашим... ну убили и шо...
  • саша паламарчук
    краще б зеленського скинули б у річку..
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