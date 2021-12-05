Спутник "Сич-2-30" отправили в США, - таможня. ФОТОрепортаж
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Изготовленный в Днепре спутник "Сич-2-30" отправлен в Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепровской таможни.
"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", - говорится в сообщении.
Также напоминают, что спутник изготовило КБ "Южное" в Днепре для гражданских нужд Украины. Запуск намечен на 10 января 2022 года с мыса Канаверал в североамериканском штате Флорида.