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Спутник "Сич-2-30" отправили в США, - таможня. ФОТОрепортаж

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Изготовленный в Днепре спутник "Сич-2-30" отправлен в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепровской таможни.

"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", - говорится в сообщении.

Также напоминают, что спутник изготовило КБ "Южное" в Днепре для гражданских нужд Украины. Запуск намечен на 10 января 2022 года с мыса Канаверал в североамериканском штате Флорида.

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Спутник Сич-2-30 отправили в США, - таможня 01
Спутник Сич-2-30 отправили в США, - таможня 02
Спутник Сич-2-30 отправили в США, - таможня 03

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Топ комментарии

  • Форум123456789
    Смотрю пригожинцы набежали. как там база на Луне в 2015 и база на Марсе в 2019, звездодром восточный тоже достроили?
  • alex1919
    Круто! Вдалого польоту!
  • Виталий Зализняк
    Супутник «Січ-2-1» розробляється в рамках Національної космічної програми України і призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
    https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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