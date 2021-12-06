Центр общественного здоровья обнародовал схему возможной комбинации COVID-вакцин. ИНФОГРАФИКА

Как и во многих других странах, в Украине для иммунизации против коронавируса разрешено комбинировать разные вакцины. Но только в некоторых случаях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Конечно, лучше использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки. Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу произошла тяжелая реакция, можно прививаться по схеме", - говорится в сообщении.

Схема такова:

- Первая доза - AstraZeneca, вторая - Moderna или Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 дней;

- Первая доза - Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Как отмечалось, приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.

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Также в ЦОЗ напоминают, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы.