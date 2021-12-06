Центр общественного здоровья обнародовал схему возможной комбинации COVID-вакцин. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Конечно, лучше использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки. Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу произошла тяжелая реакция, можно прививаться по схеме", - говорится в сообщении.
Схема такова:
- Первая доза - AstraZeneca, вторая - Moderna или Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 дней;
- Первая доза - Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней.
Как отмечалось, приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.
Также в ЦОЗ напоминают, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы.