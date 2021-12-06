Строительство Гаевского моста завершили в Тернополе, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО
Об этом рассказал в Facebook глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.
"Гаевский мост стал символом единения всех ветвей власти. Благодаря совместным усилиям нам удалось реализовать такой мощный проект", – отметил он.
Труш объяснил, что местным бюджетам трудно самостоятельно реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты, поэтому государство помогает с финансированием. В частности, на Гаевский мост было выделено 190 млн грн из госбюджета.
Новая двухэтажная развязка на Гаевском перекрестке в Тернополе имеет два путепровода и шесть полос для движения, размещенных на одном уровне с подъездными путями.
"Этот объект является частью объездной дороги Тернополя, а также трассы М-12, соединяющей Восток и Запад Украины. 70% проезжающих здесь транспортных средств принадлежат жителям других населенных пунктов нашей страны, нашей области, а также международному транспорту", - рассказал городской глава Тернополя Сергей Надал.
Мост построили в рамках президентской программы "Большая стройка".
В дальнейших планах – еще несколько объектов на обходе Тернополя, а также строительство новой объездной дороги, соединяющей две международные трассы М-19 и М-30.
Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в течение 2021 года построят и отремонтируют 6 500 км дорог и 245 мостов.