Строительство Гаевского моста завершили в Тернополе, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

В Тернополе открыли Гаевский мост, который стал самой большой дорожной развязкой в Западной Украине и является частью международной трассы.

Об этом рассказал в Facebook глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.

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"Гаевский мост стал символом единения всех ветвей власти. Благодаря совместным усилиям нам удалось реализовать такой мощный проект", – отметил он.

Труш объяснил, что местным бюджетам трудно самостоятельно реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты, поэтому государство помогает с финансированием. В частности, на Гаевский мост было выделено 190 млн грн из госбюджета.

Новая двухэтажная развязка на Гаевском перекрестке в Тернополе имеет два путепровода и шесть полос для движения, размещенных на одном уровне с подъездными путями.

"Этот объект является частью объездной дороги Тернополя, а также трассы М-12, соединяющей Восток и Запад Украины. 70% проезжающих здесь транспортных средств принадлежат жителям других населенных пунктов нашей страны, нашей области, а также международному транспорту", - рассказал городской глава Тернополя Сергей Надал.

Мост построили в рамках президентской программы "Большая стройка".

В дальнейших планах – еще несколько объектов на обходе Тернополя, а также строительство новой объездной дороги, соединяющей две международные трассы М-19 и М-30.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в течение 2021 года построят и отремонтируют 6 500 км дорог и 245 мостов.

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