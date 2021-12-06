В Харькове горел реабилитационный центр в частном доме: эвакуированы 14 человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 декабря в одном из реабилитационных центров в Харькове произошел пожар. Горело помещение общей площадью 200 кв. м. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"5 декабря в 23:54 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, произошедшем в двухэтажном жилом доме, приспособленном для нужд реабилитационного центра, по адресу: г. Харьков, ул. Аэродромная, 7а.

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К месту происшествия прибыли 5 отделений Службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы и 30 человек личного состава ГСЧС. К моменту прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 кв.м. Пылали деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната", - говорится в сообщении.

До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и один работник самостоятельно вышли на свежий воздух.

В 00:55 пожар был локализован, а в 02:45 полностью ликвидирован.

Работали 2 пожарных ствола и звено газодымозащитной службы. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщают местные СМИ, пожар произошел в реабилитационном центре для наркозависимых.

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Напомним, 21 января 2021 года в Харькове в двухэтажном здании, в котором размещался гериатрический пансионат, возник пожар, в котором погибли 15 пожилых людей.





