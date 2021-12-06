Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО

Эстонские военнослужащие оказывают поддержку польским пограничникам, армии и полиции, обеспечивающим охрану польско-белорусской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши в твиттере.

"Эстонские войска помогают на польско-белорусской границе. Задача эстонских солдат - построить и отремонтировать временное ограждение и расчистить пути сообщения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоих украинцев задержали в Польше за содействие незаконным мигрантам из Беларуси







В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад – они используют средства, с помощью которых гарантируется безопасность эстонских границ.

Читайте: Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.