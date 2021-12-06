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Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО

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Эстонские военнослужащие оказывают поддержку польским пограничникам, армии и полиции, обеспечивающим охрану польско-белорусской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши в твиттере.

"Эстонские войска помогают на польско-белорусской границе. Задача эстонских солдат - построить и отремонтировать временное ограждение и расчистить пути сообщения", - говорится в сообщении.

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Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам 01
Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам 02
Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам 03

В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад – они используют средства, с помощью которых гарантируется безопасность эстонских границ.

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Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Два вонючих ошмётка Совка Беларусь и ********* будут гадить пока не сдохнут
  • Владимир c2a8b9e2
    Эти две твари гадят повсюду....
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    після загарбання Білорусі путєном, смердючість оної значно підвищилась!
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