Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО
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Эстонские военнослужащие оказывают поддержку польским пограничникам, армии и полиции, обеспечивающим охрану польско-белорусской границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши в твиттере.
"Эстонские войска помогают на польско-белорусской границе. Задача эстонских солдат - построить и отремонтировать временное ограждение и расчистить пути сообщения", - говорится в сообщении.
В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад – они используют средства, с помощью которых гарантируется безопасность эстонских границ.
Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.