Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге в результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями доставлен в больницу. За убийство иностранца полиция задержала 28-летнего мужчину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области в фейсбуке.

Так, 5 декабря в полицию поступило сообщение о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района.

Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки, один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В результате 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Между тем, местные СМИ сообщают, что происшествие произошло на территории 95 квартала во дворе дома возле кафе "Груша". По их информации, драка со стрельбой произошла между уроженцами Кавказа.

Также сообщается, что убитый мужчина – азербайджанец, приехавший с еще одним товарищем в Кривой Рог, вероятнее всего, утром 5 декабря из Киева. Второй участник стрельбы, получивший ножевое ранение в спину, гражданин Азербайджана. Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление ювелирного магазина в Металлургическом районе, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест. В январе 2019 года вместе с еще тремя вооруженными мужчинами в масках он обчистил "Золотой век" на Соцгороде. Тогда группировку поймали в Харькове, у них при себе было полтора килограмма золота. О задержании банды налетчиков тогда лично сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Грабителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но в апреле 2021 года Днепровский апелляционный суд отпустил обвиняемого из СИЗО и установил мягкую меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Через полгода коллегия судей Саксаганского суда – Валерий Попов, Светлана Хоминич и Владимир Прасолов решили проявить милосердие, позволив обвиняемому находиться под домашним арестом только ночью (с 21:00 до 06:00).













Фото: местный сайт "Свои"