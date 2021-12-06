В Днепре тяжелобольные и пожилые люди будут носить SOS-браслеты с QR-кодом. ФОТОрепортаж

В Днепре тяжелобольные и пожилые люди будут носить SOS-браслеты с QR-кодом. Они нужны, чтобы быстро оказать помощь человеку, которому, например, стало плохо на улице и необходимо оперативно его идентифицировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что отсканировав QR-код на браслете, можно увидеть информацию о заболеваниях человека, группе крови, аллергии, контактах доверенных лиц, а также ФИО, дате рождения и как оказать неотложную помощь.

"Проект направлен на уменьшение случаев, когда прохожие проходят мимо лежащих на улице людей, ведь думают, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Браслеты дают понять, что пострадавшему необходима помощь. На сегодняшний день мы раздали 600 браслетов, 500 из них получили люди, которые обслуживаются в территориальных центрах. В следующем году мы планируем продлить эту инициативу", - рассказал заместитель председателя правления ОО "Фонд социальных инициатив" Роман Герасимчук.

В Днепре около 15 тысяч человек нуждаются в таких браслетах. Это больные сахарным диабетом, гипертонией, психическими заболеваниями, а также пожилые люди и имеющие нарушения памяти или эпилепсию. Получить браслет можно, обратившись в территориальный центр, – вам нужно будет заполнить анкету и дать согласие на обработку персональных данных.

"Анкетирование длится около 10-15 минут, мы спрашиваем ФИО, номер телефона, группу крови, информацию о наличии аллергий и хронических заболеваний, данные контактных лиц. В территориальном центре Шевченковского района обслуживаются около 800 человек, половина из них нуждаются в таких браслетах", - поделилась специалист по социальной работе КУ "Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания" ДМР Екатерина Авдеева.

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Одна из подопечных территориального центра в Шевченковском районе – Тамара Щуцкая. У женщины больное сердце, поэтому решила носить SOS-браслет: "Я аллергик, имею ишемическую болезнь, поэтому понимаю, что мне такой браслет нужен. Если внезапно станет плохо, потеряю сознание - надеюсь, неравнодушные люди подойдут и помогут".





Фото: Днепровский городской совет