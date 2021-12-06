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Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС. ФОТОрепортаж

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Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки.

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 02

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 03

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Также президент вручил пяти военнослужащим государственные награды.

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 05
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 06
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 07
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 08

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил Зеленский. "Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 09

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 10

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 11
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 12

Кроме того, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

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