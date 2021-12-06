В Черниговской области восстановили более 90 км трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Черниговской области завершен ремонт на более чем 90 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. В данный момент работы продолжаются на сложном участке трассы вблизи поселка Срибне.

Об этом сообщила Facebook-страница "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь дорога проходит через Тростянецкую балку со сложным рельефом. Балка фактически выполняет функцию дамбы, поскольку с обеих сторон от нее расположены водоемы. В процессе капитального ремонта старый механизм для пропуска воды демонтирован", – рассказали в Государственном агентстве автодорог.

Старое гидротехническое сооружение находилось в аварийном состоянии, а значит, существовала угроза подтопления окружающих территорий.

Сейчас подрядная компания усиливает и расширяет земляную насыпь дороги. Внутри нее будет устроена новая гофрированная труба длиной 47 метров, через которую вода будет перетекать из верхнего пруда в нижний. Обновленная насыпь балки будет высотой 15 метров, что позволит устроить дополнительные полосы на подъем в обоих направлениях движения.

Кроме этого будет установлено шандорное устройство, которое позволит регулировать уровень воды в верхнем пруду и ее давление на земляную насыпь дороги. Береговая линия будет укреплена бутовым камнем, а по завершению работ на трубе участок дороги вдоль Тростянецкой балки будет заасфальтирован.

"В рамках программы президента Украины "Большая стройка" до конца 2021 года в Черниговской области будут отремонтированы 182 километра дорог государственного значения", - добавили в Укравтодоре.

Напомним, как ранее сообщили в ОП, за 2020 и 2021 годы программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на дорогах страны охватила 216 и 245 искусственных сооружений соответственно. За этот период времени дорожники также восстановили около 13 тысяч километров дорог.

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