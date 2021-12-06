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Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге. ФОТО

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Они залезли на ханукию, один из них зажег факел и бросил его вниз.

Инцидент произошел на местном арт-майдане во время концерта тик-токера по кличке Денчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Vgorode.

Один из его поклонников решил залезть на ханукальный светильник. При этом он зажег факел и бросил его вниз.

Очевидцы вызвали полицейских. Подростки пытались потеряться в толпе, но их задержали и доставили в полицейский участок, а на родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге 01
Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге 02
Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге 03

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    а что ханукиня делал в центре Кривого Рога?..
    я представляю, какой картавый вой с зелеными соплями начнется, если бравые бандеровцы начнут приколачивать гигантский тризуб на стене музея «Гейхал Шломо»..
  • Алекс Мышкевич
    Мабуть та ханукія таке не наше -
    не йдьот вона українському народу.

    "То навіщо його пхати, якщо воно не крутиться"
    Іван Плющ 😂
  • Василь Діжка
    Шось забагато тих ханукій по Україні наставили. Може краще тризуб в Кнессеті встановити?
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