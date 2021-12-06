3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади во время мероприятия, посвященного тридцатой годовщине Вооруженных сил Украины заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк вручил командиру Третьего отдельного полка специального назначения полковнику Михаилу Красотину сертификат на 13 легких бронированных автомобилей HMMWV.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.











Также Мойсюк вручил военнослужащим государственные награды. В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены подполковник Артем Линьков и майор Вадим Ольшицкий.







Орден "За мужество" ІІІ степени получили капитан Роман Ивасюк и сержант Роман Черный. Медаль "За военную службу Украине" вручена сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кириллу Белому, Вячеславу Данилюку, Дмитрию Сизому и Станиславу Скляру, а также капитану Роману Полищуку.