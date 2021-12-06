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3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж

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В Киеве на Михайловской площади во время мероприятия, посвященного тридцатой годовщине Вооруженных сил Украины заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк вручил командиру Третьего отдельного полка специального назначения полковнику Михаилу Красотину сертификат на 13 легких бронированных автомобилей HMMWV.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 01
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 02
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 03

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 04
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 05

Также Мойсюк вручил военнослужащим государственные награды. В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены подполковник Артем Линьков и майор Вадим Ольшицкий.

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 06
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 07
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 08

Орден "За мужество" ІІІ степени получили капитан Роман Ивасюк и сержант Роман Черный. Медаль "За военную службу Украине" вручена сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кириллу Белому, Вячеславу Данилюку, Дмитрию Сизому и Станиславу Скляру, а также капитану Роману Полищуку.

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 09

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Коли вже остаточно зникне оця совковість? Щось робити і передавати до якихось дат, свят... Це має бути звичайною, щоденною справою, а не показухою
  • Vitaliy Darmits
    Братній американський народ .
    Слава союзникам !!!
    Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
  • mrSmith
    До этого, в основном были новости о том, что та или иная бронетехника передавалась НГ.
    Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
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