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Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В горах в Закарпатье еще с субботы, 4 декабря, ищут 50-летнего мужчину, который катался на снегоходе и заблудился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 05:30 7 декабря поиски 50-летнего мужчины, заблудившегося в горах во время катания на снегоходе, продолжаются. К работам от ГСЧС привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры", - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях спасатели будут проводить поиск с воздуха вертолетом МИ-8.

Напомним, о трех мужчинах, которые во время катания на снегоходах заблудились в горах, спасателям сообщили вечером 4 декабря. Около 13 часов на следующий день двое мужчин вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился 01

Поиски третьего заблудившегося осложняются погодными условиями в горах.

Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился 02
Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился 03
Фото: сайт ГСЧС

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Не розумію, як можна заблукати у Карпатах та ще у у Закарпатські області. Ну ще би на Франківщині десь у Рожнятівському, чи Верзовинському районах. Як людина, яка виросла і живе у Карпатах, зауважив одну особливість у туристів. Коли ті блукають, чи збиваються з дороги, то одразу починають панікувати і робити абсурдні речі. Наприклад, нещадно тормосити смартфон, знищуючи зарядку. Хоча у гори потрібен брати кнопковий телефон без "наворотів", який тримає зарядку до тижня. Чи дертися на найвищу гору, щоб побачити околиці. Це теж дурість. Коли заблукали у горах, потрібно спускатися вниз, доки не наикнетеся на потік. Далі потрібно просто йти тим потоком, доки він не впаде у річку. І так йти за течією, доки вона не приведе до села. У горах поселення завжди будуть на березі річок.
  • Игорь Вазианский
    Яке "Комсомольске озеро", нах...???
    Ну, якщо цих комсомольців там топили, то да...😏
    А взагалі, там щось чули про декомунізацію?
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Це ж треба було пертись зимою в гори, щоб покататись, а тепер стільки людей шукають...
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