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"Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса", - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки. ФОТОрепортаж

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Аварию с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса на Черниговщине, в результате которого 13 человек погибли и еще 6 травмированы, могли повлечь плохие погодные условия.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сегодня утром около 8 часов на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и маршрутный автобус Мерседес Спринтер "Чернигов-Сосница" (по данным ОГА, "Борзна-Чернигов". - Ред.). По обновленной информации, в результате аварии 13 человек погибли и еще 6 – травмированы.

"Страшная трагедия, которой могло бы не произойти. Сейчас работаю на месте происшествия. Устанавливаем все обстоятельства ДТП. Один из вероятных факторов, которые могли привести к аварии - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии будут исследованы в ходе расследования", - отметил прокурор.

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Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 01
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 02
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 03
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 04
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 05

Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 06

Топ комментарии

  • Виктор Ле
    В неділю їхав тією дорогою. Тоді вона ще була без снігу і льоду. Але їздять всі занадто швидко, що фури, що буси, що авто. А далі, в сторону Мени, по цій трасі дерева ніхто не рубає біля дороги і вони обдирають борти фур і автобусів. Всі тримаються осьової на не дуже широкій трасі.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Судя по всему ,спрашивать там не с кого.Фура -пустая,могло и занести.Резина -универсал.На Бусе - по моему зимняя,но почти лысая.Два водителя спешили при таком гололеде.Впору объявлять общеукраинский траур.Соболезнование семьям безвинно погибших...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    дорожное покрытие вот на этом фото хорошо видно
    - там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести

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