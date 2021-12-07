Спецоперация "Полесье": правоохранители тренировались удерживать нелегалов у границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

В Ривненской области в рамках специальной пограничной операции "Полесье" силовики тренировались сдерживать условных нелегалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Многочисленные группы условных нарушителей, которые пытались незаконно пересечь украинско-белорусскую границу, тренировались сдерживать силовики на Ривненщине. Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье", - говорится в сообщении.

По легенде учений, работники Государственной пограничной службы получили информацию, что на одной из автомобильных дорог на территории Республики Беларусь в сторону украинской границы двигаются несколько сотен человек. Об информации сразу доложили в Межрегиональный координационный штаб.

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Чтобы противостоять нелегальным мигрантам, были привлечены группы сдерживания, переводчики, переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели и медики.

Учения прошли под руководством Государственной пограничной службы. Участие в них приняли представители ведомств Министерства внутренних дел. Также привлекались военнослужащие воинской части 3055 Национальной гвардии Украины.

Как сообщал Укринформ, пограничная операция "Полесье" началась 23 ноября. Она проводится в связи с вероятным ухудшением обстановки на границе с Республикой Беларусь из-за угрозы распространения искусственно созданного миграционного кризиса.





