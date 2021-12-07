Мемориальную доску памяти украинского воина Ивана Смоляра открыли в Полтавской области. ФОТОрепортаж
Об этом говорится на фейсбук-странице Котелевского поселкового совета Полтавской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"6 декабря в деревне Деревки Котелевской территориальной громады память погибшего воина АТО, младшего сержанта ИВАНА СМОЛЯРА увековечили открытием мемориальной доски. Право ее открыть было предоставлено жене погибшего Героя - Яне Смоляр, освящение провел настоятель Свято-Казанского храма Василий Охмак.
Разместить доску решили в центре села, на фасаде админздания местного СООО "Луч" и старостата, ведь Ивана Дмитриевича знали и уважали все деревковцы. Хотя родился на Волыни, долгое время работал на шахтах Донбасса, прошел путь от рабочего до начальника участка, но впервые увидев Деревки, прикипел сердцем к этому селу. В 2010 году он вышел на пенсию и переехал в Котелевщину с женой Яной и сыном Алексеем. Село, в котором будет жить, выбрал случайно - ему очень понравились местная природа, лес, чистый и свежий воздух", - говорится в сообщении.
Во время срочной службы в советской армии Иван Дмитриевич участвовал в войне в Афганистане - в составе 345-го штурмового десантного полка, поэтому когда началась война на Востоке без колебаний решил защищать Родину. Его в рамках мобилизации не призвали, потому что имел инвалидность, которую получил еще в шахте. Летом 2014 года пришел в батальон "Айдар" младшим сержантом, командиром 8-го отделения 2-й штурмовой "афганской" роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар". С 6 сентября 2014 года "Дядя Ваня", как называли его сослуживцы, находился на линии фронта. 4 июля 2015 года взорвался на мине около 29-го блокпоста на трассе "Бахмутка" близ села Донецкий. Он погиб вместе со своими тремя собратьями, когда оказывал помощь раненому солдату.
Иван Дмитриевич Смоляр награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно), нагрудным знаком "Ветеран войны", нагрудным знаком "Воину-интернационалисту", медалями: Жукова, "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ", "25 лет вывода войск из Афганистана", "За труд и победу" и медалью Украинской Православной Церкви "За жертвенность и любовь к Украине" (посмертно).
В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие Котелевский поселковый председатель Татьяна Корост, участники антитеррористической операции, представители исполнительного комитета поселкового совета, депутатского корпуса и жители села.
Во время мероприятия, по случаю Дня Вооруженных сил Украины, были отмечены наградами участники АТО/ООС. От имени Общественного союза "Координационный центр развития "ОБЩЕСТВО ПОЛТАВЩИНЫ" Виктор Колос вручил медали "За оборону родного государства" и "За храбрость в бою" Валентину Шпачинскому и Павлу Цыбенко, Сергею Гиричу, Сергею Луценко и Сергею Сидько, Евгению Бору.
Начальник отдела №7 Полтавского районного центра комплектования и социальной поддержки Виктор Талалай наградил Виктора Колоса медалями "За достоинство и патриотизм" и "Волонтер Украины".
После завершения присутствующие посетили могилу ИВАНА СМОЛЯРА на Деревковском кладбище и почтили память погибших защитников возложением цветов к памятнику воинам АТО в Котелево", - отмечается в сообщении.