Мемориальную доску памяти украинского воина Ивана Смоляра открыли в Полтавской области. ФОТОрепортаж

Вчера, 6 декабря, в селе Деревки Котелевского района Полтавской области на фасаде админздания сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Луч" состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Ивана Дмитриевича Смоляра (позывной Дядя Ваня), 10.12.196 района Волынской области, младшего сержанта, командира 8-го отделения 2-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", погибшего 04 июля 2015 года в районе 29-го блокпоста на трассе "Бахмутка" близ пгт Донецкий в результате подрыва на мине. Вместе с ним погибли еще трое военнослужащих.

Об этом говорится на фейсбук-странице Котелевского поселкового совета Полтавской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"6 декабря в деревне Деревки Котелевской территориальной громады память погибшего воина АТО, младшего сержанта ИВАНА СМОЛЯРА увековечили открытием мемориальной доски. Право ее открыть было предоставлено жене погибшего Героя - Яне Смоляр, освящение провел настоятель Свято-Казанского храма Василий Охмак.

Разместить доску решили в центре села, на фасаде админздания местного СООО "Луч" и старостата, ведь Ивана Дмитриевича знали и уважали все деревковцы. Хотя родился на Волыни, долгое время работал на шахтах Донбасса, прошел путь от рабочего до начальника участка, но впервые увидев Деревки, прикипел сердцем к этому селу. В 2010 году он вышел на пенсию и переехал в Котелевщину с женой Яной и сыном Алексеем. Село, в котором будет жить, выбрал случайно - ему очень понравились местная природа, лес, чистый и свежий воздух", - говорится в сообщении.

Во время срочной службы в советской армии Иван Дмитриевич участвовал в войне в Афганистане - в составе 345-го штурмового десантного полка, поэтому когда началась война на Востоке без колебаний решил защищать Родину. Его в рамках мобилизации не призвали, потому что имел инвалидность, которую получил еще в шахте. Летом 2014 года пришел в батальон "Айдар" младшим сержантом, командиром 8-го отделения 2-й штурмовой "афганской" роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар". С 6 сентября 2014 года "Дядя Ваня", как называли его сослуживцы, находился на линии фронта. 4 июля 2015 года взорвался на мине около 29-го блокпоста на трассе "Бахмутка" близ села Донецкий. Он погиб вместе со своими тремя собратьями, когда оказывал помощь раненому солдату.

Читайте также: Сыновья погибшего воина 93-й ОМБр Руслана Чайковского открыли мемориальную доску на фасаде его родной школы в Днепре. ФОТОрепортаж

Иван Дмитриевич Смоляр награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно), нагрудным знаком "Ветеран войны", нагрудным знаком "Воину-интернационалисту", медалями: Жукова, "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ", "25 лет вывода войск из Афганистана", "За труд и победу" и медалью Украинской Православной Церкви "За жертвенность и любовь к Украине" (посмертно).

В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие Котелевский поселковый председатель Татьяна Корост, участники антитеррористической операции, представители исполнительного комитета поселкового совета, депутатского корпуса и жители села.

Во время мероприятия, по случаю Дня Вооруженных сил Украины, были отмечены наградами участники АТО/ООС. От имени Общественного союза "Координационный центр развития "ОБЩЕСТВО ПОЛТАВЩИНЫ" Виктор Колос вручил медали "За оборону родного государства" и "За храбрость в бою" Валентину Шпачинскому и Павлу Цыбенко, Сергею Гиричу, Сергею Луценко и Сергею Сидько, Евгению Бору.

Начальник отдела №7 Полтавского районного центра комплектования и социальной поддержки Виктор Талалай наградил Виктора Колоса медалями "За достоинство и патриотизм" и "Волонтер Украины".

После завершения присутствующие посетили могилу ИВАНА СМОЛЯРА на Деревковском кладбище и почтили память погибших защитников возложением цветов к памятнику воинам АТО в Котелево", - отмечается в сообщении.













